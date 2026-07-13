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08:28, 13 июля 2026Экономика

Россиянам дали прогноз о повышенном спросе на топливо

Экономист Копейкин: Резкий спрос на топливо в России не будет долгосрочной историей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Резко выросший спрос на топливо в России вряд ли станет долгосрочной историей, постепенно ситуация на рынке стабилизируется за счет роста предложнения и ценовой динамики. Такой прогноз для жителей РФ сделал главный экономист Института экономики роста имени П.А. Столыпина Борис Копейкин, его слова приводит ТАСС.

«Уже приняты меры роста предложения. Одновременно все-таки неизбежно будет происходить охлаждение спроса: схлынет ажиотажный спрос, немного поднимется цена, где-то скажется физический дефицит, либо ограничения на поставки, такие, как в некоторых регионах вводятся. Все это придет к балансировке», — отметил специалист.

По его словам, сроки адаптации людей к ситуации с топливом могут разниться в зависимости от региона проживания. Копейкин отметил, что особенно серьезно на спрос повлияет ценовая динамика — если стоимость вырастет, ажиотажные покупки сразу сократятся.

«Скорее всего, это не долгосрочная история в любом случае», — резюмировал экономист.

Ранее россиян предупредили об опасности онлайн-карт АЗС с топливом. Киберпреступники воруют аккаунты граждан через сеть фальшивых онлайн-карт заправок.

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