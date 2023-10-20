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11:16, 20 октября 2023Бывший СССР

Украинский танкист назвал плен единственным шансом выжить

Танкист ВСУ назвал плен единственным шансом выжить на запорожском направлении

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Единственный шанс для украинских военных выжить на запорожском направлении — это сдаться в плен. Об этом заявил пленный танкист Игорь Галинка, служивший в 14-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), его слова приводит ТАСС.

«Неравные силы. Все понимают и знают, что, если попадешь на "передок" (передовую линию — прим. "Ленты.ру"), шансов выжить у тебя не будет в этих штурмах, вероятность очень маленькая. За короткое время я успел насмотреться на потери, которые стали результатом таких вот штурмов, по крайней мере там, где я был», — заявил танкист.

По словам Галинки, его мобилизовали несколько недель назад. Он попал в плен во время своего первого задания — его вместе с сослуживцами отправили разминировать дорогу из Малой Токмачки на Вербовое на танках Т-72.

На середине пути, по словам военного, начался обстрел, танк заехал в лесополосу и застрял в окопе. «Мы спрятались в том же окопе. Начали подходить ваши солдаты, предлагали сдаться, и мы сложили оружие, сразу сдались», — рассказал боец ВСУ.

Ранее репортер Андрей Руденко показал кадры захвата позиций украинских войск на запорожском направлении. На видео видно, как военные ВСУ сдаются в плен.

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      Алевтина Запольская
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