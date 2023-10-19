Появилось видео захвата позиций ВСУ на запорожском направлении

Репортер Руденко показал видео захвата позиций ВСУ на запорожском направлении

Российские штурмовики захватили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Видео действий российских военных показал репортер Андрей Руденко в Telegram.

На кадрах видно, как несколько украинских военных выходят из окопов и сдаются в плен. После этого российские бойцы забрасывают позиции противника гранатами.

Ранее в сети появилось видео, на котором ВСУ уничтожили пленных сослуживцев. Их беспилотник атаковал едущий по проселочной дороге пикап, в кузове которого находились люди со связанными руками.

