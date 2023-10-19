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11:07, 19 октября 2023Бывший СССР

Появилось видео захвата позиций ВСУ на запорожском направлении

Репортер Руденко показал видео захвата позиций ВСУ на запорожском направлении

Российские штурмовики захватили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Видео действий российских военных показал репортер Андрей Руденко в Telegram.

На кадрах видно, как несколько украинских военных выходят из окопов и сдаются в плен. После этого российские бойцы забрасывают позиции противника гранатами.

Ранее в сети появилось видео, на котором ВСУ уничтожили пленных сослуживцев. Их беспилотник атаковал едущий по проселочной дороге пикап, в кузове которого находились люди со связанными руками.

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    Алевтина Запольская
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