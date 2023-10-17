Украинский дрон целился в российский пикап и попал в пленных бойцов ВСУ

Рожин: украинский дрон целился в российский пикап и попал в пленных бойцов ВСУ

Украинские военные уничтожили своих пленных сослуживцев. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он разместил распространяющееся в украинских соцсетях видео, на котором видно, как украинский беспилотник атакует едущий по проселочной дороге пикап. При этом камера FPV-дрона отчетливо засняла, что в кузове автомобиля находятся люди со связанными руками.

В результате дрон врезается в пикап, после чего запись обрывается. По информации Рожина, все украинские военнопленные погибли. У водителя легкое осколочное ранение, его напарник получил контузию.