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01:48, 17 октября 2023Бывший СССР

Украинский дрон целился в российский пикап и попал в пленных бойцов ВСУ

Рожин: украинский дрон целился в российский пикап и попал в пленных бойцов ВСУ

Украинские военные уничтожили своих пленных сослуживцев. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он разместил распространяющееся в украинских соцсетях видео, на котором видно, как украинский беспилотник атакует едущий по проселочной дороге пикап. При этом камера FPV-дрона отчетливо засняла, что в кузове автомобиля находятся люди со связанными руками.

В результате дрон врезается в пикап, после чего запись обрывается. По информации Рожина, все украинские военнопленные погибли. У водителя легкое осколочное ранение, его напарник получил контузию.

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    Марина Совина
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