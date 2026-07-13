Опубликованы кадры последствий смертельной атаки ВСУ на Подмосковье

Губернатор Подмосковья Воробьев опубликовал фото последствий смертельной атаки ВСУ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал фото последствий смертельной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Снимки он выложил в Telegram.

На выложенных чиновником кадрах видно, что два частных дома оказались почти полностью разрушены, а многоэтажка получила серьезные повреждения — попадание беспилотника оставило большую дыру в кирпичной стене.

Фото: Андрей Воробьев / Telegram

Как сообщал Воробьев, жертвами налета стали три человека, еще пять получили ранения.

Всего в ночь с 12 на 13 июля в сторону Московского региона летело более трех сотен беспилотников Вооруженных сил Украины.