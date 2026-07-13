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08:34, 13 июля 2026Россия

Опубликованы кадры последствий смертельной атаки ВСУ на Подмосковье

Губернатор Подмосковья Воробьев опубликовал фото последствий смертельной атаки ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал фото последствий смертельной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Снимки он выложил в Telegram.

На выложенных чиновником кадрах видно, что два частных дома оказались почти полностью разрушены, а многоэтажка получила серьезные повреждения — попадание беспилотника оставило большую дыру в кирпичной стене.

Фото: Андрей Воробьев / Telegram

Как сообщал Воробьев, жертвами налета стали три человека, еще пять получили ранения.

Всего в ночь с 12 на 13 июля в сторону Московского региона летело более трех сотен беспилотников Вооруженных сил Украины.

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