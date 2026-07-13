Посол Украины в США уйдет в отставку из-за проблем в Киеве

Посол Украины в США Стефанишина уйдет в отставку из-за проблем с квартирой

Посол Украины в США Ольга Стефанишина уйдет в отставку из-за проблем с квартирой, которая находится в Киеве. Об этом пишет The Financial Times (FT).

«В отношении нее ведется расследование по факту покупки ее семьей квартиры в Киеве по цене, которая, по утверждению украинских следователей, была значительно ниже рыночной», — пишут журналисты.

Сообщается, что Стефанишина отрицает все обвинения.

Ранее Ольга Стефанишина подала прошение об уходе с должности по собственному желанию. Его одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Уточняется, что дипломату могут объявить подозрение со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).