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08:32, 13 июля 2026Бывший СССР

Посол Украины в США уйдет в отставку из-за проблем в Киеве

Посол Украины в США Стефанишина уйдет в отставку из-за проблем с квартирой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Посол Украины в США Ольга Стефанишина уйдет в отставку из-за проблем с квартирой, которая находится в Киеве. Об этом пишет The Financial Times (FT).

«В отношении нее ведется расследование по факту покупки ее семьей квартиры в Киеве по цене, которая, по утверждению украинских следователей, была значительно ниже рыночной», — пишут журналисты.

Сообщается, что Стефанишина отрицает все обвинения.

Ранее Ольга Стефанишина подала прошение об уходе с должности по собственному желанию. Его одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Уточняется, что дипломату могут объявить подозрение со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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