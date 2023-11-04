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23:30, 4 ноября 2023Бывший СССР

Военные ВСУ сообщили о бойне у запорожского фронта

«РВ»: военные ВСУ заявили о прилете по построению солдат у запорожского фронта

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на бойню у запорожского фронта. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

В частности, сообщается о прилете по построению солдат. По данным военкоров, украинские военные обвинили в произошедшем офицера ВСУ, который собрал в прифронтовом селе много солдат для «торжественного награждения личного состава», в то время как русские «отслеживают любое скопление более двух человек».

Ранее военный ВСУ с позывным Дед заявил об атаках со стороны российской армии. По словам бойца, сейчас ВСУ оказались в тупике, так как российским войскам удалось остановить наступление. Но после этого армия РФ начала атаковать украинские позиции на разных участках фронта.

До этого в районе села Вербовое на линии фронта в Запорожской области были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Оружие России
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      Марина Совина
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