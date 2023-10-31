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14:37, 31 октября 2023Бывший СССР

Военный ВСУ сообщил о действиях Российской армии на передовой

Украинский военный заявил об атаках со стороны Российской армии
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Дед заявил об атаках со стороны Российской армии. Его цитирует польский портал О2.

По словам бойца, сейчас ВСУ оказались в тупике, так как российским войскам удалось остановить наступление. Но после этого Российская армия начала атаковать украинские позиции на разных участках фронта.

«Это произошло в результате неудачных решений украинских командиров и неправильного выбора тактики, которая не соответствует реалиям фронта», — посетовал военнослужащий.

Ранее Минобороны России заявило, что удалось поразить места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ. Они находились в районе села Малодолинское Одесской области.

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      Александр Слабиев
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