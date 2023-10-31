Минобороны заявило о поражении мест производства беспилотных катеров ВСУ
Российские военнослужащие поразили места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
Там уточнили, что места производства беспилотников и безэкипажных катеров находились в районе село Малодолинское Одесской области.
Российские военнослужащие также перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты «Нептун». За сутки удалось уничтожить 33 беспилотника Украины.
Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России в период с 21 по 27 октября нанесли 19 групповых ударов по объектам украинских военных. В частности, удалось поразить арсеналы с артиллерийскими боеприпасами и места хранения безэкипажных катеров ВСУ, военную аэродромную структуру и базы горюче-смазочных материалов.