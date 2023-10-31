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14:32, 31 октября 2023Россия

Минобороны заявило о поражении мест производства беспилотных катеров ВСУ

МО РФ: поражены места производства беспилотных катеров ВСУ в Одесской области
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военнослужащие поразили места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что места производства беспилотников и безэкипажных катеров находились в районе село Малодолинское Одесской области.

Российские военнослужащие также перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты «Нептун». За сутки удалось уничтожить 33 беспилотника Украины.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России в период с 21 по 27 октября нанесли 19 групповых ударов по объектам украинских военных. В частности, удалось поразить арсеналы с артиллерийскими боеприпасами и места хранения безэкипажных катеров ВСУ, военную аэродромную структуру и базы горюче-смазочных материалов.

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      Анастасия Шейкина
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