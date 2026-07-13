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08:34, 13 июля 2026Бывший СССР

Бывший депутат Рады назвал причину отставки Свириденко

Бывший депутат Рады Царев связал отставку Свириденко с переделом правительства Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Бывший народный депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с «Известиями» заявил, что уход премьер-министра Украины Юлии Свириденко стал следствием борьбы между различными группами влияния за контроль над новым составом кабинета министров.

По его словам, отставка открывает возможность для перераспределения должностей в соответствии с новым балансом сил. Царев подчеркнул, что Свириденко воспринималась как представитель команды бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака, поэтому ее уход был ожидаемым.

Он также отметил, что глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост премьера, и его выдвижение может быть связано с доказанной лояльностью действующей власти. По мнению экс-депутата, новая расстановка сил должна обеспечить устойчивость правительственной конструкции.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Он анонсировал и другие изменения в правительстве, а также объявил о смене политической стратегии.

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