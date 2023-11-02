Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

Экс-бойцы «Вагнера» создали подразделение «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»

Бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» создали новое боевое подразделение, получившее название «Камертон». Его командир заявил, что отряд действует в составе чеченского спецназа «Ахмат» и уже проходит боевое слаживание для участия в спецоперации.

Название «Камертон» выбрали сами бойцы

Назвать отряд «Камертоном» решили сами бойцы нового подразделения, сообщил военкор Александр Коц. Слово камертон — инструмент для настройки звука — в названии отряда отсылает к субкультуре вагнеровцев, которых прозвали «музыкантами».

После боевого слаживания отряд примет участие в спецоперации, утверждает Коц. При этом технически бойцы «Камертона» уже находятся в зоне спецоперации — именно там расположен полигон, где тренируются военнослужащие.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, выразил мнение, что отряд понадобится «на самых важных направлениях, где нужен опыт штурмовиков». В качестве таких направлений он назвал Авдеевку и Марьинку.

«Камертон» получил от «Ахмата» свободу действий

В составе подразделения оказались по меньшей мере 170 бывших бойцов частной военной компании. Как рассказывал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Вооруженных сил России Апти Алаудинов, первым из бывших вагнеровцев в состав отряда перешел бывший командир «Вагнера» с позывным Пресс, он же стал командиром «Камертона». По заявлению Алаудинова, ему была предоставлена свобода действий.

«Пришел ко мне он [Пресс], я ему сказал: набирай себе тех бойцов, которые у тебя в команде, и руководи ими так, как считаешь правильным», — объявил перед строем Алаудинов.

Военные корреспонденты отмечали, что бойцам «Камертона» не стали запрещать использование вагнеровской символики — вместе с шевронами «Ахмата» у них в ходу и черные нашивки с черепом в перекрестье прицела — логотип бывшей ЧВК.

Мы абсолютно, в полном объеме сохранили самобытность, мы живем прежним укладом — и в быту, и в работе. Мы работаем так, как мы обучены Пресс командир отряда «Камертон»

Среди бойцов «Камертона» есть военнослужащие с судимостью

Часть из перешедших в состав «Камертона» бойцов относятся к завербованным основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным бывшим заключенным.

«Маме приятно — уходил из дома уголовником, а теперь вот страну защищаю. (...) В тюрьму обратно после всего этого не хочу», — рассказывал боец «Камертона» с позывным Батал.

Вместе с тем, по словам командира тактической группы с позывным Бэка, состав «Камертона» смешанный. «На данный момент получается, что половина подразделения — из состава новичков, добровольцы, другая половина — те парни, которые уже имеют боевой опыт. Это оптимальный вариант», — сказал он.

Экс-бойцы ЧВК отказывались переходить в ряды Вооруженных сил

После попытки вооруженного мятежа части бойцов ЧВК участие подразделения в спецоперации оказалось под вопросом. Президент России Владимир Путин рассказывал, что провел встречу с командирами «Вагнера», на которой предложил им новые варианты трудоустройства, однако Евгений Пригожин отверг предложение.

«Нет, ребята не согласны с таким решением», — цитировал Путин Пригожина.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир «Камертона» Пресс отмечает, что ему и его бойцам также было непросто принять решение о переходе в регулярные части Вооруженных сил.

«Очень переживали на первом этапе, как мы сможем интегрироваться в Вооруженные силы. Но зашли, осмотрелись, поняли, что работать можно», — заявил он.

Ранее сообщалось о создании подразделения бывших вагнеровцев в составе Росгвардии

Одновременно с сообщениями о создании «Камертона» стало известно, что другое подразделение из бывших вагнеровцев появилось в составе Росгвардии. Его якобы возглавил 25-летний сын Евгения Пригожина Павел. О численности отряда и статусе Павла Пригожина не сообщалось.

Однако депутат Госдумы и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что о вхождении ЧВК в состав ведомства «нет и не может быть речи». «Бывшие бойцы смогут заключать контракты как добровольцы, только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению», — сказал он.

Через сутки после сообщений о возобновлении набора в обновленный «Вагнер» Павла Пригожина появилась информация о его приостановке.