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09:41, 2 ноября 2023Россия

Бывшие бойцы «Вагнера» создали новый отряд

Бывшие бойцы «Вагнера» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывшие бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Об этом сообщает РИА Новости.

Замкомандира отряда с позывным «011» рассказал, что сейчас бойцы проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Командир подразделения «Позывной Брюс» сообщил RT, что отрабатываются штурмовые действия с использованием артиллерии, минометов, боевых машин пехоты и FPV-дронов. «Это наша работа вне зависимости от того, в составе кого мы ее выполняем — ЧВК "Вагнер", Минобороны или Росгвардии. У нас есть контракт с Родиной, и мы его выполним, как и всегда», — подчеркнул он.

В конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что состав спецназа «Ахмат» пополнили более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер». Он выразил уверенность в том, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в «Ахмат».

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      Варвара Кошечкина
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