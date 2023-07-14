«Ребята не согласны с таким решением». О чем говорили Путин, Пригожин и командиры ЧВК «Вагнер» в Кремле

Президент Путин сообщил об отказе Пригожина от его предложения по судьбе ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин впервые раскрыл подробности встречи с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами этой группы. Встреча прошла в Кремле 29 июня, спустя пять дней после предпринятой Пригожиным и бойцами ЧВК попытки мятежа, но стало известно о ней лишь 10 июля — сперва об этом сообщила французская пресса, а затем информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предложения Путина

По словам президента, на встрече он предложил представителям ЧВК несколько вариантов трудоустройства, в том числе продолжение службы под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. Путин уточнил, что данные варианты предполагали и «боевое применение».

Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что многие из присутствующих кивали, когда он говорил об этом. Однако Евгений Пригожин, по словам Путина, сидел спереди и не видел этого, и ответил на предложение президента отказом: «Нет, ребята не согласны с таким решением».

Подробности других предложений по судьбе ЧВК глава государства не привел.

Как Путин оценил мятеж

Президент признался, что сожалеет о событиях 24 июня. «Все очень просто и очевидно для российского общества. Рядовые бойцы "Вагнера" воевали достойно, так... То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление», — объяснил он.

Путин добавил, что на встрече 29 июня он также дал оценку результатам ЧВК на поле боя и действиям бойцов в день мятежа.

Что Путин думает о правовом статусе частных военных компаний

В ответ на вопрос о том, сохранится ли ЧВК «Вагнер» как боевая единица, президент заметил, что данная организация в России формально вовсе не существует, поскольку «такого юрлица нет».

ЧВК «Вагнер» не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Владимир Путин президент России

По мнению Путина, назрел отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией ЧВК в России. «Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», — добавил глава государства.

Наемничество, в том числе вербовка, обучение и финансовое обеспечение наемников, в России формально является уголовным преступлением и наказывается длительными сроками лишения свободы. Группа «Вагнер» в свою очередь открыто нанимала и тренировала бойцов, и лишь в начале июля объявила о приостановке набора. Путин же после мятежа неоднократно заявлял, что государство обеспечивало группу финансированием, вооружением и различной техникой.

Что происходит с «Вагнером» после мятежа

Группу ожидают в полевых лагерях на территории Белоруссии, куда их пригласил президент республики Александр Лукашенко. В белорусском Минобороны заявляли, что намерены обменяться опытом с бойцами ЧВК по их прибытии в страну. Власти республики пока не фиксировали приезд вагнеровцев и отмечали, что не знают ни сроков прибытия, ни того, принято ли окончательное решение о размещении группы в Белоруссии. Один из высокопоставленных командиров «Вагнера» говорил, что до начала августа бойцы ЧВК отправлены в отпуска, а после этого будет производиться переход на белорусскую территорию.

Минобороны России сообщало 12 июля о завершении передачи военным техники и вооружений, имевшихся в распоряжении ЧВК. В Пентагоне между тем отметили, что по состоянию на 13 июля не фиксируют «значительного участия ЧВК "Вагнер" в сражениях на территории Украины».

Точной информации о судьбе Евгения Пригожина, который по результатам переговоров с Лукашенко дал согласие на переезд в Белоруссию, на данный момент нет. Различные мониторинговые ресурсы 11 июля зафиксировали третий с 24 июня прилет бизнес-джета, связываемого с Пригожиным, на военный аэродром под Минском. Лукашенко в свою очередь говорил 6 июля, что основатель ЧВК находится в Санкт-Петербурге, но «может, с утра в Москву поехал». В Кремле в тот же день заявили, что «не имеют ни возможности, ни желания» следить за перемещениями Пригожина.