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14:08, 27 июня 2023Россия

Путин обратился к военным и силовикам в Кремле. Он заявил, что в России удалось остановить гражданскую войну

Путин обратился к военным и силовикам, заявив, что им удалось остановить гражданскую войну

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, обратился на Соборной площади Кремля к военнослужащим Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые занимались обеспечением порядка во время мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

На площади также присутствовали представители СОБР, ОМОН и ДПС.

Военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну, заявил Путин

Военнослужащие и правоохранители, которые «встали на пути смуты», фактически остановили гражданскую войну, заявил Путин. Он подчеркнул, что российский народ и Вооруженные силы не поддержали мятежников.

Благодарю вас, весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России

Владимир ПутинПрезидент России

Глава государства отметил, что быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила избежать жертв среди мирных граждан.

Он подчеркнул, что из-за мятежа Вооруженным силам России не пришлось снимать боевые подразделения из зоны специальной военной операции (СВО) на Украине.

Летчики, погибшие во время мятежа 24 июня, с честью выполнили свой долг, заявил Путин

Президент отметил важную роль летчиков, погибших во время мятежа 24 июня. Глава государства подчеркнул, что они с честью выполнили свой долг.

В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи — летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг

Владимир ПутинПрезидент России

Путин объявил минуту молчания в их память.

Накануне Путин обратился к россиянам

Вечером 26 июня президент России выступил с обращением ко всем россиянам. Он заявил, что вооруженное выступление, организованное Евгением Пригожиным, в любом случае было бы подавлено, и организаторы мятежа, «несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать».

Глава государства поблагодарил тех солдат и командиров ЧВК «Вагнер», которые «приняли единственно правильное решение» и «остановились у последней черты». Он подтвердил, что желающие могут уйти в Белоруссию, отметив, что данное им обещание «будет исполнено».

Также российский президент выразил признательность своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, при посредничестве которого удалось достичь мирного соглашения с мятежниками.

При этом Путин выразил уверенность, что решающую роль сыграли патриотический настрой граждан и консолидация всего российского общества. Президент поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм.

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Мятеж ЧВК «Вагнер» начался вечером 23 июня и продолжался около суток

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях, которые двигались в сторону Москвы.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн по российской территории, вскоре эти данные подтвердил и сам основатель ЧВК. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера». ЧВК покинула Ростов-на-Дону и выдвинулась в сторону Белоруссии.

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    Игорь Дмитров
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