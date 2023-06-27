Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 27 июня 2023Россия

Путин объявил минуту молчания в память о погибших 24 июня

Президент России Путин объявил минуту молчания в память о погибших 24 июня

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших 24 июня во время мятежа. Об этом сообщает РБК.

Он отметил, что летчики с честью выполнили свой долг.

27 июня глава государства выступает на Соборной площади Кремля. Он обратился к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок во время мятежа. «В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», — заявил он.

Ранее в сети https://lenta.ru/news/2023/06/27/kreml/ кадры, снятые у Кремля. На записи показан сбор большого количества представителей военных и силовых ведомств. На место прибыл и глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    «Если рухнет Россия, мы останемся под обломками». Что Лукашенко рассказал о мятеже Пригожина?
    Эстония объявила о создании механизма передачи российских средств Украине
    Дания начала подготовку украинских пилотов F-16
    Известный хореограф снова обвинил Майкла Джексона в педофилии
    Россияне скупали криптовалюту на фоне сообщений о мятеже ЧВК «Вагнер»
    Россияне назвали отсутствие обручального кольца причиной разлада в паре
    Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
    В Петербурге из земли забил фонтан
    Российский полковник высказался о сроках завершения контрнаступления ВСУ
    Бомбоубежища в Киеве начали оснащать электрическими замками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.