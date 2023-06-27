Президент России Путин объявил минуту молчания в память о погибших 24 июня

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших 24 июня во время мятежа. Об этом сообщает РБК.

Он отметил, что летчики с честью выполнили свой долг.

27 июня глава государства выступает на Соборной площади Кремля. Он обратился к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок во время мятежа. «В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», — заявил он.

Ранее в сети https://lenta.ru/news/2023/06/27/kreml/ кадры, снятые у Кремля. На записи показан сбор большого количества представителей военных и силовых ведомств. На место прибыл и глава Минобороны России Сергей Шойгу.