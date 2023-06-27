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13:04, 27 июня 2023Россия

Шойгу заметили на Соборной площади в Кремле

Журналисты РИА Новости заметили главу Минобороны Шойгу на Соборной площади в Кремле

Фото: Valery Sharifulin / Reuters

Главу Минобороны России Сергея Шойгу заметили на Соборной площади перед началом выступления президента страны Владимира Путина. Министра заметили журналисты кремлевского пула РИА Новости.

Шойгу одет в форму. Накануне глава оборонного ведомства также присутствовал на совещании у Путина в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин обратится к военнослужащим, обеспечивавшим порядок во время мятежа.

Также представитель Кремля разъяснил, что Путин отдельно встретится с некоторыми военнослужащими Минобороны. По словам Пескова, эти мероприятия будут достаточно важными.

По данным РИА Новости, российский президент во вторник, 27 июня, готовится выступить на крыльце Грановитой палаты.

Ожидается, что Путин поблагодарит силовые ведомства за успешное предотвращение мятежа.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании.

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    Анна Щербакова
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