Стало известно о готовящемся выступлении Путина на крыльце Грановитой палаты

РИА Новости: президент Путин готовится выступить на крыльце Грановитой палаты

Президент России Владимир Путин готовится выступить на крыльце Грановитой палаты. Об этом стало известно журналистам кремлевского пула РИА Новости.

По информации корреспондентов, до этого на Соборной площади в Кремле собрались сотни военных и представителей силовых структур.

Журналисты агентства назвали грядущее выступление главы государства «новой страницей в истории Кремля».

По данным некоторых Telegram-каналов, Путин поблагодарит силовые ведомства за успешное предотвращение мятежа 24 июня.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании и обещал ответить. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.