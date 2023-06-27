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12:39, 27 июня 2023Россия

Стало известно о готовящемся выступлении Путина на крыльце Грановитой палаты

РИА Новости: президент Путин готовится выступить на крыльце Грановитой палаты

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин готовится выступить на крыльце Грановитой палаты. Об этом стало известно журналистам кремлевского пула РИА Новости.

По информации корреспондентов, до этого на Соборной площади в Кремле собрались сотни военных и представителей силовых структур.

Журналисты агентства назвали грядущее выступление главы государства «новой страницей в истории Кремля».

По данным некоторых Telegram-каналов, Путин поблагодарит силовые ведомства за успешное предотвращение мятежа 24 июня.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании и обещал ответить. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

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    Анна Щербакова
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