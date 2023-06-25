В Госдуме не увидели причин для запрета ЧВК «Вагнер»

Депутат Госдумы Картаполов не увидел причин для запрета ЧВК «Вагнер» в России

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не видит причин для запрета частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России. Своим мнением он поделился в беседе с «Ведомостями».

«За что ее запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК. Иосиф Виссарионович [Сталин] говорил, что дети за родителей не отвечают. Тот, кто поднял мятеж, тот и должен отвечать», — высказался депутат.

Картаполов назвал ЧВК «Вагнер» самым боеспособным подразделением в стране на сегодняшний день. «И взять их и разоружить и разогнать — лучшего подарка для НАТО и украинцев не придумаешь. Это не нужно делать», — добавил политик.

23 июня основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить в ответ силу. После этого ФСБ возбудила в отношении бизнесмена дела об организации вооруженного мятежа. Позже бойцы ЧВК появились в Ростове-на-Дону, колонна с их техникой также была замечена на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции.

Вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии Лукашенко сообщили, что Пригожин согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о скорой отмене режима КТО и прекращении дела в отношении главы «Вагнера».