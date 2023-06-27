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12:44, 27 июня 2023Россия

Песков анонсировал обращение Путина к военнослужащим

Песков: Путин обратится к военнослужащим, обеспечивавшим порядок во время мятежа

Фото: Valery Sharifulin

Президент России Владимир Путин обратится к военнослужащим, которые обеспечивали порядок во время мятежа. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в пресечении попытки мятежа», — пояснил представитель Кремля.

Помимо того, отметил Песков, Путин отдельно встретится с некоторыми военнослужащими Минобороны. По его словам, эти мероприятия будут достаточно важными.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

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    Никита Абрамов
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