Сбор военных и силовиков у Кремля сняли на видео
Сбор представителей военных и силовых ведомств у стен Кремля в Москве сняли на видео. Кадры во вторник, 27 июня, публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
На кадрах видно, как сотрудники силовых ведомств выстраиваются в колонну возле Манежа для прохода на территорию Кремля, а уже внутри стоят на Соборной площади, распределившись по ведомствам.
Официальных анонсов каких-либо мероприятий с президентом России Владимиром Путиным не было. Некоторые Telegram-каналы пишут, что глава государства выступит на крыльце Грановитой палаты.
«Известия» пишут, что на месте присутствуют и сотрудники МЧС, и полиции, и ОМОНа, и инспекторы ГИБДД.
Президент России выступил с обращением вечером 26 июня. В частности, он поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм.