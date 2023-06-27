Сбор военных и силовиков у Кремля сняли на видео

Сбор военных и силовиков у стен Кремля в Москве показали на видео

Сбор представителей военных и силовых ведомств у стен Кремля в Москве сняли на видео. Кадры во вторник, 27 июня, публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как сотрудники силовых ведомств выстраиваются в колонну возле Манежа для прохода на территорию Кремля, а уже внутри стоят на Соборной площади, распределившись по ведомствам.

Официальных анонсов каких-либо мероприятий с президентом России Владимиром Путиным не было. Некоторые Telegram-каналы пишут, что глава государства выступит на крыльце Грановитой палаты.

«Известия» пишут, что на месте присутствуют и сотрудники МЧС, и полиции, и ОМОНа, и инспекторы ГИБДД.

Президент России выступил с обращением вечером 26 июня. В частности, он поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм.