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12:32, 27 июня 2023Россия

Сбор военных и силовиков у Кремля сняли на видео

Сбор военных и силовиков у стен Кремля в Москве показали на видео

Сбор представителей военных и силовых ведомств у стен Кремля в Москве сняли на видео. Кадры во вторник, 27 июня, публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как сотрудники силовых ведомств выстраиваются в колонну возле Манежа для прохода на территорию Кремля, а уже внутри стоят на Соборной площади, распределившись по ведомствам.

Официальных анонсов каких-либо мероприятий с президентом России Владимиром Путиным не было. Некоторые Telegram-каналы пишут, что глава государства выступит на крыльце Грановитой палаты.

«Известия» пишут, что на месте присутствуют и сотрудники МЧС, и полиции, и ОМОНа, и инспекторы ГИБДД.

Президент России выступил с обращением вечером 26 июня. В частности, он поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм.

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    Евгения Куликова
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