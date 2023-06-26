Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм

Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм. С таким заявлением он выступил в экстренном обращении по российскому телевидению. Его трансляция также велась в Telegram-канале Кремля.

Путин отметил, что гражданская солидарность россиян показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.

«Именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания», — подытожил президент.

Вечером 23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции.

Позже Пригожин согласился остановить продвижение колонн техники по территории России и объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.