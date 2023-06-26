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23:07, 26 июня 2023Россия

Будущее ЧВК «Вагнер», цели мятежа и попытка врагов России внести смуту. Главное из обращения Путина к россиянам

Путин заявил, что вооруженное выступление ЧВК «Вагнер» в любом случае было бы подавлено

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин обратился к гражданам страны, выступление главы государства было посвящено
мятежу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 24 июня. В нем он высказался о будущем ЧВК «Вагнер», целях мятежа и попытках врагов России внести смуту.

Путин заявил, что мятеж в любом случае был бы подавлен

Вооруженное выступление, организованное главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, в любом случае было бы подавлено, заявил Путин, отметив, что «организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать».

«Все они понимали в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами "Ни шагу назад!" гибнут наши товарищи», — сказал он.

Президент также поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.

Те, кто надеялся на начало гражданской войны, просчитались, подчеркнул президент

Президент подчеркнул, что организаторы мятежа предали не только свою страну и народ, но и тех, кого втянули в него, толкая их на то, чтобы стрелять в своих.

Именно такого исхода — братоубийства — хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели

Владимир Путинпрезидент России

По его словам, они «потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались».

Бойцов «Вагнера» использовали втемную, сказал Путин

Президент поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, которые противостояли мятежникам, а также отметил мужество летчиков, которые погибли, но «уберегли Россию от трагических разрушительных последствий».

«Вместе с тем, мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" — это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию», — заявил Путин.

По его мнению, членов ЧВК попытались использовать втемную против своих братьев по оружию.

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Вагнеровцам предложили заключить контракт. Путь в Белоруссию для них также открыт

Глава государства поблагодарил тех солдат и командиров ЧВК «Вагнер», которые «приняли единственно правильное решение» и «остановились у последней черты».

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким», — сказал президент.

Он подтвердил, что желающие могут уйти и в Белоруссию, отметив, что данное им обещание «будет исполнено».

Путин поблагодарил Лукашенко и отметил консолидацию всего российского общества

Российский президент выразил признательность своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, при посредничестве которого удалось достичь мирного соглашения с мятежниками.

Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации

Владимир Путинпрезидент России

При этом он считает, что патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли решающую роль.

Выступление вагнеровцев произошло 23-24 июня, они заняли центр Ростова-на-Дону и двинулись к Москве

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу к тем, кто преградит путь бойцам ЧВК, занявшим здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установили блокпосты. Кроме того, несколько колонн вооруженных сотрудников компании двинулись в сторону Москвы.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК «Вагнер» о нанесении удара. В военном ведомстве назвали эти заявления информационной провокацией.

24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его бойцы разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Он добавил, что бойцов «Вагнера» не будут преследовать из-за их боевых заслуг.

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    Игорь Дмитров
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