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13:22, 27 июня 2023Россия

Путин отметил важную роль погибших во время мятежа летчиков

Путин заявил, что летчики, погибшие во время мятежа 24 июня, с честью выполнили свой долг

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил важную роль летчиков, погибших во время мятежа 24 июня. Глава государства отметил, что они с честью выполнили свой долг, передает ТАСС.

Он объявил минуту молчания в их память. Путин подчеркнул, что во время попытки мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне спецоперации на Украине.

«Решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа», — указал президент, выступая перед военнослужащими и силовиками в Кремле.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

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    Анна Щербакова
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