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13:24, 27 июня 2023Россия

Путин оценил ситуацию в зоне СВО на фоне мятежа

Путин заявил, что из-за мятежа не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Из-за мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина России не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к силовикам и военным в Кремле, его цитирует ТАСС.

«Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений», —сказал глава государства.

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По его словам, военнослужащие встали на пути у смуты, результатом которой неизбежно стал бы хаос. Путин подчеркнул, что четкая работа силовиков во время мятежа позволила избежать жертв среди мирных граждан.

Ранее в Кремле оценили влияние ситуации с пригожинским мятежом на ход спецоперации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается, а российские бойцы «весьма и весьма эффективно и успешно отражают» контрнаступление Украины.

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    Анастасия Шейкина
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