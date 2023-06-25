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02:42, 25 июня 2023Россия

В Кремле оценили влияние ситуации с мятежом «Вагнера» на ход спецоперации

Песков: ситуация с мятежом ЧВК «Вагнер» не повлияет на спецоперацию, СВО продолжается

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Ситуация с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не повлияет на ход специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, СВО продолжается, а российские бойцы «весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины». «И операция будет продолжаться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Вечером 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело о вооруженном мятеже против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. По его словам, сам Пригожин отправится в Белоруссию. Гарантией его ухода является слово президента России Владимира Путина.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным. В результате ЧВК «Вагнер» остановила колонны.

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    Марина Совина
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