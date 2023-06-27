Путин заявил об отсутствии поддержки мятежников в войсках

Президент России Путин заявил, что армия и народ не поддержали мятежников

Российский народ и Вооруженные силы не поддержали мятежников, заявил президент России Владимир Путин в обращении к военнослужащим. Его цитирует РИА Новости.

«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ — не с ними», — сказал он.

Президент подчеркнул, что своими действиями военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну.

Путин выразил благодарность личному составу Вооруженных сил России, а также сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб, отметив их отвагу и доблесть.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК и пригрозил применить силу. Утром следующего дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн вагнеровцев и в Воронежской и Липецкой областях. Впоследствии появились сообщения о движении колонн с людьми и военной техникой ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы.

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава ЧВК уедет в Белоруссию. ФСБ прекратила дело о вооруженном мятеже, возбужденное против Пригожина.