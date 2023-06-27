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13:25, 27 июня 2023Россия

Путин поблагодарил личный состав за верность народу

Путин поблагодарил весь личный состав ВС России, правоохранительных органов и спецслужб

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Президент Владимир Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил России, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу и верность народу. Его слова приводит РИА Новости.

«Благодарю вас, весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России», — заявил глава государства, выступая перед военнослужащими и силовиками в Кремле.

Путин отметил, что быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила избежать жертв среди мирных граждан.

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О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин принял решение развернуть колонны и вернуться в тыловые лагеря. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы ЧВК «Вагнер», которые было возбуждено ранее.

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    Варвара Родикова
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