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13:18, 27 июня 2023Россия

Путин начал обращение к военнослужащим

Президент России Путин начал обращение к военнослужащим

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин начал обращение к военнослужащим. Об этом сообщает «Интерфакс».

27 июня на Соборной площади в Кремле собрались подразделения Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые занимались обеспечением порядка во время мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

По данным агентства, на площади также присутствуют представители СОБР, ОМОН и ДПС. Всего в мероприятии принимают участие более 2500 человек.

Ранее обращение главы государства к военнослужащим анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Помимо того, журналисты кремлевского пула РИА Новости перед началом выступления заметили министра обороны страны Сергея Шойгу.

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    Никита Абрамов
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