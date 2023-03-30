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12:42, 30 марта 2023Россия

Стало известно о наборе добровольцев в ряды ЧВК «Вагнер» в зданиях администраций

В 13 регионах России набор добровольцев в ЧВК «Вагнер» проведут в зданиях администраций

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В 13 регионах России набор добровольцев в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» проведут в зданиях администраций. Об этом сообщается в группе организации во «ВКонтакте».

Как стало известно, ЧВК формирует мобильные центры для набора граждан. В организации пояснили, что военные приедут в российские регионы, встретятся с жителями и запишут добровольцев.

«Мы разработали 300 маршрутов и уже за апрель месяц проедем почти 400 тысяч километров и посетим 36 097 населенных пунктов нашей страны», — говорится в сообщении ЧВК «Вагнер».

Согласно опубликованной карте маршрутов мобильных центров ЧВК, почти во всех регионах встречи назначили в зданиях администраций, а в маленьких селах — в почтовых отделениях.

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Анна Щербакова
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