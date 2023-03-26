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18:58, 26 марта 2023Россия

Пригожин заявил о поддержке со стороны Минобороны

Пригожин сообщил, что Минобороны обеспечило ЧВК «Вагнер» поддержку безопасности на флангах

Фото: П/с компании «Конкорд» / ТАСС

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Министерство обороны России взяло на себя обеспечение безопасности на флангах. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в пресс-службе основателя формирования в Telegram.

«Да, министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах», — ответил он на вопрос о мерах поддержки.

Ранее стало известно, что бойцам «Вагнер» приходится продолжать активную эвакуацию мирных жителей из восточной и южной части Артемовска под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам одного из российских военных, украинские солдаты видят, что людей пытаются эвакуировать, и намеренно бьют по ним из крупнокалиберных орудий.

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Екатерина Власова
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