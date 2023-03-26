Бойцам ЧВК «Вагнер» пришлось эвакуировать жителей Артемовска под обстрелами

Бойцы ЧВК «Вагнер» активно эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ

Бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» приходится продолжать активную эвакуацию мирных жителей из восточной и южной части Артемовска под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам одного из российских военных, украинские солдаты видят, что людей пытаются эвакуировать, и намеренно бьют по ним из крупнокалиберных орудий. «Хотят людей уничтожить, чтобы как можно меньше правды сказали, что тут происходит. Хотят как можно больше убрать "мирняка" и спокойнее им будет», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в итоге мирных жителей приходится выводить пешком, поскольку задействовать в таких операциях транспорт слишком опасно. При этом в последние дни обстрелы частного сектора на юге Артемовска военнослужащими ВСУ усилились.

Ранее в марте советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин объяснил усиление обстрелов городов в республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По его словам, это связано с тем, что с тем, что ВСУ отброшены дальше от Донецка и от своих рубежей.

