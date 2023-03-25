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01:36, 25 марта 2023Бывший СССР

Советник Пушилина объяснил усиление обстрелов городов в ДНР из РСЗО

Гагин заявил, что ВСУ усилили обстрелы по ДНР из РСЗО из-за удаленности от прежних рубежей

Фото: Reuters

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с РИА Новости объяснил усиление обстрелов городов в республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

По его словам, это связано с тем, что с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отброшены дальше от Донецка и от своих рубежей.

Как заявил Гагин, украинские военные вынуждены откатываться в свой тыл и прятать РСЗО, поэтому из-за удаленности им приходится совершать обстрелы наугад, зачастую попадая в жилые массивы.

Ранее Ян Гагин заявил, что российские силы практически блокировали Артемовск. Все транспортные артерии, ведущие в город, взяли под контроль Вооруженные силы России.

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Марина Совина
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