Советник Пушилина объяснил усиление обстрелов городов в ДНР из РСЗО

Гагин заявил, что ВСУ усилили обстрелы по ДНР из РСЗО из-за удаленности от прежних рубежей

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с РИА Новости объяснил усиление обстрелов городов в республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

По его словам, это связано с тем, что с тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отброшены дальше от Донецка и от своих рубежей.

Как заявил Гагин, украинские военные вынуждены откатываться в свой тыл и прятать РСЗО, поэтому из-за удаленности им приходится совершать обстрелы наугад, зачастую попадая в жилые массивы.

Ранее Ян Гагин заявил, что российские силы практически блокировали Артемовск. Все транспортные артерии, ведущие в город, взяли под контроль Вооруженные силы России.