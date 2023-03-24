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17:12, 24 марта 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении сбежавших из Артемовска солдат ВСУ

«Русская весна»: российская армия уничтожила солдат ВСУ, попытавшихся бежать из Артемовска

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили группу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке покинуть Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры русской весны».

По словам российских военных, отступающих солдат ВСУ догнали и обыскали. «Они собирали деньги с местных жителей под Бахмутом. Все записывали под отчет, наверх уходило, судя по всему, или между собой делили», — говорится в сообщении.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские силы практически блокировали Артемовск. Все транспортные артерии, ведущие в город, взяли под контроль Вооруженные силы России.

По словам Гагина, ВСУ не могут контратаковать из-за малой численности армии в регионе. У них не сформированы ударные кулаки и бронегруппы, чтобы провести результативное продвижение.

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Алевтина Запольская
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