В ДНР назвали препятствие для контратаки ВСУ

Советник Пушилина Гагин: численность ВСУ в ДНР не позволяет им начать контратаку

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин назвал препятствие для контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, ВСУ не позволяет контратаковать численность украинской армии в регионе. «На данный момент, именно сейчас, у противника пока не сформированы те самые ударные кулаки и бронегруппы, чтобы действительно качественно ударить и разрезать наши территории, о чем они заявляют», — пояснил советник.

При этом Гагин подчеркнул, что российские войска готовы отразить любую контратаку ВСУ в ДНР. «Вся линия фронта, вся ЛБС (линия боевого соприкосновения — прим. «Ленты.ру») эшелонирована, то есть оборона эшелонирована», — добавил он.

Ранее Гагин сообщал, что российские военные практически блокировали Артемовск (украинское название Бахмут). Он отметил, что все подъездные пути и транспортные артерии, ведущие в город, взяла под контроль российская артиллерия.