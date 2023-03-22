В ДНР заявили о практической блокировке Артемовска

Советник Пушилина Гагин заявил, что российские силы практически блокировали Артемовск

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские силы практически блокировали Артемовск (украинское название — Бахмут). Его слова приводит РИА Новости.

«Можно сказать, что город практически блокирован», — сказал Гагин.

20 марта основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы контролируют около 70 процентов Артемовска. Как он утверждает, военные ЧВК продолжают наступление до полного взятия города под контроль. Пригожин добавил, что со стороны украинской армии ожидается широкое наступление в конце марта — начале апреля.