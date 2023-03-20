Пригожин сообщил о контроле российскими силами около 70 процентов Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о взятии под контроль до 70 процентов Артемовска

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы взяли под контроль около 70 процентов Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом он сообщил в обращении к министру обороны России Сергею Шойгу, которое опубликовано его пресс-службой в Telegram.

«В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» контролируют около 70 процентов населенного пункта Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения», — написал Пригожин.

Как он утверждает, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидается широкое наступление в конце марта — начале апреля. Пригожин уточнил, что украинская армия намерена отрезать вагнеровцев. Основатель ЧВК попросил принять меры для предотвращения этого.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о попытке ВСУ войти в Артемовск. Он сообщил, что украинское командование сосредоточило серьезную группировку в Часовом Яре и перебросило туда свежие подразделения. 17 марта Гагин также заявил, что российские силы контролируют до 70 процентов территории Артемовска. Кроме того, Пушилин сообщил о планомерном продвижении российских военных к полному контролю над городом.