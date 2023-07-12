ЧВК «Вагнер» завершила передачу техники и вооружения Минобороны России

ЧВК «Вагнер» завершила передачу военной техники и вооружений Минобороны России

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» завершила передачу техники и вооружений Минобороны России. Об этом сообщил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, всего переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения, включая танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), зенитные ракетно-пушечные комплексы. При этом Конашенков отметил, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не использовались в боях.

Он указал, что полученное оборудование пересылается в тыл, где ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных сил России проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа и обвинил Минобороны России в атаке на вагнеровцев. Представители ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, двигаясь на Москву.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин развернул колонны. Дмитрий Песков заявил, что он сможет «уйти в Белоруссию», а уголовное дело против него прекратят.