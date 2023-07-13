Путин рассказал подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»

Путин на встрече с бойцами ЧВК «Вагнер» предложил им несколько вариантов дальнейшей службы

Президент России Владимир Путин рассказал подробности встречи с бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в беседе с газетой «Коммерсантъ».

На встрече было 35 человек. Российский лидер дал оценку того, что бойцы ЧВК «Вагнер» сделали на поле боя и в ходе событий 24 июня. По его словам, он также показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения.

Политик заявил, что все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. «Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», — отметил он, имея ввиду командира с позывным Седой.

В конце июня российский лидер предложил сотрудникам ЧВК заключить контракт с Минобороны РФ в качестве одного из возможных вариантов будущего после провала мятежа.