Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» заключить контракт или поехать в Белоруссию

Президент Путин предложил бойцам «Вагнер» заключить контракт или поехать в Белоруссию

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» могут заключить контракт с Минобороны России или уехать в Белоруссию. Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Путин. Его трансляция также велась в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, они могут продолжить служить России не только в рядах Вооруженных сил, но и в других силовых ведомствах. Кроме того, бойцы могут вернуться к родным и близким.

«Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — объявил президент.

Вечером 23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве. В ряде регионов был объявлен режим контртеррористической операции.

Позже Пригожин согласился остановить продвижение колонн техники по территории России и объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.