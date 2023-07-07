Минобороны Белоруссии: бойцы ЧВК «Вагнер» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не приехали в лагеря, предложенные президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщил советник главы Министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский, передает Reuters.

Ранее Лукашенко пообещал иностранным журналистам раскрыть местонахождение лагерей размещения ЧВК «Вагнер» при одном условии, что они покажут места размещения французского легиона.

6 июля белорусский лидер заявил, что бойцы «Вагнера» находятся на территории России. Он также подчеркнул, что при размещении ЧВК в Белоруссии, она может быть задействована для обороны страны.

В конце июня Лукашенко призвал граждан не беспокоиться о нахождении бойцов «Вагнера» в республике. «Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух», — сказал президент.