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17:29, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко отверг строительство лагерей для ЧВК «Вагнер» в стране

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в стране не строят лагеря для ЧВК «Вагнер»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не строят лагеря для бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», но Минск готов помочь им в размещении. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, сославшись на слова главы ЧВК Евгения Пригожина, что сейчас бойцы «Вагнера» находятся в полевых лагерях под Луганском.

Ранее Лукашенко раскрыл детали переговоров с Пригожиным. По словам Лукашенко, он созвонился с главой ЧВК «Вагнер» и заявил, что президент России Владимир Путин не станет с ним разговаривать.

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    Алевтина Запольская
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