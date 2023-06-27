Лукашенко отверг строительство лагерей для ЧВК «Вагнер» в стране

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в стране не строят лагеря для ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не строят лагеря для бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», но Минск готов помочь им в размещении. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, сославшись на слова главы ЧВК Евгения Пригожина, что сейчас бойцы «Вагнера» находятся в полевых лагерях под Луганском.

Ранее Лукашенко раскрыл детали переговоров с Пригожиным. По словам Лукашенко, он созвонился с главой ЧВК «Вагнер» и заявил, что президент России Владимир Путин не станет с ним разговаривать.