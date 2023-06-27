Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным

Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл детали переговоров с Пригожиным во время мятежа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали переговоров с поднявшим мятеж главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, он созвонился с Пригожиным и заявил, что президент России Владимир Путин не станет с ним разговаривать, а министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова ЧВК «Вагнер» не получат.

В ответ на это, как рассказал Лукашенко, Пригожин заявил, что его отряды двинутся на Москву. «На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска, мне об этом Путин долго говорил, отвлечены на соответствующем фронте», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что если бы действия Пригожина привели к смуте по всей России, следующей на очереди была бы Белоруссия. По словам белорусского лидера, он долго пытался убедить главу ЧВК «Вагнер» остановить движение войск.