Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:03, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным

Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл детали переговоров с Пригожиным во время мятежа
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали переговоров с поднявшим мятеж главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает близкий к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, он созвонился с Пригожиным и заявил, что президент России Владимир Путин не станет с ним разговаривать, а министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова ЧВК «Вагнер» не получат.

В ответ на это, как рассказал Лукашенко, Пригожин заявил, что его отряды двинутся на Москву. «На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска, мне об этом Путин долго говорил, отвлечены на соответствующем фронте», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что если бы действия Пригожина привели к смуте по всей России, следующей на очереди была бы Белоруссия. По словам белорусского лидера, он долго пытался убедить главу ЧВК «Вагнер» остановить движение войск.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Пригожиным
    Virgin Galactic объявила дату начала коммерческих полетов SpaceShipTwo
    Россиянам перечислили полезную и вредную для кожи еду
    Роспотребнадзор раскрыл опасные последствия злоупотребления сахаром
    Стало известно о самочувствии актера Джейми Фокса после госпитализации
    Три красивых косатки сорвали гонку на яхтах
    Дуда счел размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии негативным сигналом для Польши
    Тейлор Свифт отменила выступление из-за шумового загрязнения
    Российскому рецидивисту дали 3 года за сопротивление полицейским при задержании
    Бывшее поместье Березовского во Франции решили продать
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.