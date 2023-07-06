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11:28, 6 июля 2023Мир

Генсек НАТО назвал местонахождение ЧВК «Вагнер»

Генсек НАТО Столтенберг: большая часть сил ЧВК «Вагнер» еще не перебралась в Беларуссию

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Большая часть сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» еще не перебралась в Белоруссию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico.

«Мы видели некоторые приготовления к размещению сил ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, но пока еще не видели, чтобы их было там много», — отметил глава Североатлантического альянса.

Генсек НАТО добавил, что альянс внимательно «следит за тем, что происходит в Белоруссии, видит, что силы ЧВК продолжают действовать в Африке, некоторые ее солдаты находятся в Украине, но не на передовой».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в лагерях на территории России. Он подчеркнул, что от размещения ЧВК нет никаких рисков для Белоруссии.

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    Семен Александров
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