Генсек НАТО назвал местонахождение ЧВК «Вагнер»

Генсек НАТО Столтенберг: большая часть сил ЧВК «Вагнер» еще не перебралась в Беларуссию

Большая часть сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» еще не перебралась в Белоруссию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico.

«Мы видели некоторые приготовления к размещению сил ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, но пока еще не видели, чтобы их было там много», — отметил глава Североатлантического альянса.

Генсек НАТО добавил, что альянс внимательно «следит за тем, что происходит в Белоруссии, видит, что силы ЧВК продолжают действовать в Африке, некоторые ее солдаты находятся в Украине, но не на передовой».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в лагерях на территории России. Он подчеркнул, что от размещения ЧВК нет никаких рисков для Белоруссии.