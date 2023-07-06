Лукашенко пообещал раскрыть места лагерей ЧВК «Вагнер» при одном условии

Лукашенко пообещал раскрыть лагеря ЧВК «Вагнер» в обмен на данные о французском легионе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал раскрыть местонахождение в стране лагерей размещения членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» при одном условии. Его цитирует Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента.

В ответ на вопрос иностранных журналистов, попросивших посетить лагеря «Вагнера», Лукашенко высказался: «Вы показываете нам французский легион и их размещение. А мы вам “Вагнера”».

Президент указал, что в Белоруссии готовы предложить «Вагнеру» несколько точек размещения — это бывшие военные городки. «Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в военное время. В том числе под Осиповичами. Но у ЧВК другое видение по их размещению. Естественно, я про это видение вам не скажу», — отметил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что окончательно вопрос передислокации и размещения ЧВК «Вагнер» пока что не решен.

Ранее Лукашенко заявил, что может заключить контракт с ЧВК «Вагнер» в случае размещения бойцов в республике.