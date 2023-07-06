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12:52, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко допустил заключение контракта с ЧВК «Вагнер»

Лукашенко заявил, что Белоруссия может заключить контракт с ЧВК «Вагнер»
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может заключить контракт с ЧВК «Вагнер» в случае размещения бойцов в республике. Его цитирует ТАСС.

«Если здесь будут ЧВК "Вагнер", они будут защищать наши интересы. Главное, мы с ними не заключили контракт. Когда они примут решение размещаться здесь, с ними будет заключен контракт, юридическая обязанность, где все будет прописано. Затем на уровне закона, указа президента будут определены ограничения, рамки», — сказал глава государства.

Он также отметил, что все договоренности по поводу ЧВК выполняются, в том числе Минском.

Ранее Лукашенко заявил, ЧВК «Вагнер» без проблем сможет работать в интересах России, даже после мятежа. Потерять такое подразделение, считает он, даже при всех нюансах, нельзя.

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