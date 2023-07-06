Лукашенко предрек отсутствие проблем в работе ЧВК «Вагнер» в интересах России

Президент Белоруссии Лукашенко предрек отсутствие проблем в работе ЧВК «Вагнер» на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек отсутствие проблем в работе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в интересах России. Его слова передает БелТА в Telegram.

«Я не думаю, что будут какие-то проблемы в том, чтобы вагнеровцы работали в интересах России. Потерять такое подразделение при всех нюансах (…) нельзя. А тем более бойцов этого подразделения», — сказал он.

Политик добавил, что в ЧВК «Вагнер» примерно два десятка героев России. При этом Лукашенко отметил, что ситуация с военной компанией является проблемой Москвы и российского президента Владимира Путина.

Ранее глава республики анонсировал встречу с лидером России. По его словам, на ней будет обсуждена ситуация, связанная с ЧВК «Вагнер». Лукашенко рассказал, что главы государств оказались вовлечены в проблему вокруг компании. В частности, политики обсудят дальнейшее функционирование подразделения.

