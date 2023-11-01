Сын Евгения Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер». Что известно о 25-летнем наследнике бизнесмена?

Сын Пригожина Павел стал главой подразделения «Вагнер» в составе Росгвардии

25-летний сын петербургского бизнесмена Евгения Пригожина Павел стал главой частной военной компании «Вагнер», которая вошла в состав Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) в качестве подразделения. Помимо ЧВК, после крушения самолета Embraer Legacy 600 со всей верхушкой «Вагнера» на борту Павел Пригожин унаследовал часть бизнес-империи отца.

ЧВК «Вагнер» снова ведет набор добровольцев

Журналисты связались с пермским представительством «Вагнера», которое объявило о новом наборе рекрутов. Он подтвердил, что набор действительно возобновился, а ЧВК была переформатирована в подразделение Росгвардии. В пермском филиале организации также заверили, что берут «только людей с гражданки, не из мест лишения свободы».

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Этот же источник заявил, что Павел Пригожин стал главой ЧВК. О наличии документальных подтверждений его назначения и переформатирования «Вагнера» не сообщалось. В каком статусе будет руководить «Вагнером» Павел Пригожин и было ли ему присвоено воинское звание, которое позволило бы занимать должность командира, пока неизвестно. В самой Росгвардии не комментировали сообщение пермских журналистов.

Кто такой Павел Пригожин?

Павлу Евгеньевичу Пригожину 25 лет. Россияне впервые услышали его имя в 2003 году, когда ресторатор Евгений Пригожин написал детскую книгу «Индрагузики», героям которой предстоит спасти короля Индрагузии от иссыхания. На одной из страниц Пригожин был изображен вместе с детьми, в соавторстве с которыми, как утверждалось, он и придумал сюжет книги. За ее экземпляр коллекционеры сегодня хотят миллионы рублей.

В 2016 году Павел Пригожин снова стал героем новостей. Тогда 18-летний сын бизнесмена попал в аварию в Санкт-Петербурге. Он управлял своим Gelandewagen всего два дня после покупки и врезался в автомобиль BMW 5-й серии. Оба водителя нарушили правила дорожного движения.

Фото: страница «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Кроме того, известно, что в 18 лет сын Пригожина прошел срочную службу в армии, после чего вступил в частную военную компанию отца, в составе которой принял участие в военной операции в Сирии. Как рассказывал сам Евгений Пригожин, в Сирии Павел получил награду «Железный черный крест» — внутреннюю награду ЧВК, аналог Ордена Мужества, которую вручают за выполнение особо сложных задач.

По неофициальным данным, Павел Пригожин унаследовал почти все имущество и активы отца, среди которых акции кейтеринговой компании «Конкорд» и ЧВК «Вагнер».

Павел Пригожин . Кадр: Kurer-sreda

Чем займется ЧВК «Вагнер» под руководством Павла Пригожина?

Согласно Федеральному закону о войсках национальной гвардии, в ее задачи входит охрана общественного порядка и безопасности режимных объектов и грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом, а также охрана высших должностных лиц и детективная деятельность.

Вхождение в состав Росгвардии позволит бойцам «Вагнера» сохранить право ношения огнестрельного оружия, а подразделение сможет распоряжаться военной техникой. Также подразделения Росгвардии могут заниматься территориальной обороной, что не исключает их участия в специальной военной операции.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что ЧВК передала российским вооруженным силам две тысячи единиц техники и вооружения, среди которого были танки, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы, а также самоходные артиллерийские установки, минометы, бронетранспортеры и стрелковое оружие.

Тяжелой военной техники «Вагнер» лишили после попытки части бойцов подразделения поднять вооруженный мятеж. Евгений Пригожин согласился остановить движение военных колонн на российской территории после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и пообещал вывести «Вагнер» на территорию республики. Два месяца спустя самолет с Пригожиным и верхушкой ЧВК «Вагнер» рухнул в Тверской области. Никто из находившихся на борту не выжил.