«Вагнер» передал Минобороны России технику и вооружения. Что будет с ЧВК дальше?

ЧВК «Вагнер» завершила передачу техники и вооружения Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России завершают прием вооружения и техники от частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В сообщении оборонного ведомства в Telegram уточнили, что от ЧВК Вооруженным силам поступило более 2000 единиц техники и вооружения. Среди них есть танки, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы, а также самоходные артиллерийские установки, минометы, бронетранспортеры и стрелковое оружие.

Конашенков указал, что полученное оборудование пересылается в тыл, где ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных сил России проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

Также Минобороны показало кадры приема военной техники. На записи видно, как российские военнослужащие осматривают и перевозят бронетехнику и артиллерию. Также запечатлены ящики с огнестрельным оружием и боеприпасами, в том числе с минами.

Тысячи тонн боеприпасов

В Минобороны уточнили, что среди полученного от ЧВК имущества есть более двух с половиной тысяч тонн боеприпасов разных калибров. На это отреагировал военный корреспондент Александр Сладков, уличив основателя «Вагнера» Евгения Пригожина во лжи.

Кроме того, отметил военкор, ЧВК имела два склада в Ростове-на-Дону и Воронеже, которые также перешли под контроль Минобороны. По его подсчетам, только в Воронеже хранилось более 1100 тонн боеприпасов, что соответствует примерно 25 тысячам снарядов.

Что же стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали? Александр Сладков военный корреспондент

В свою очередь военкор Александр Коц опубликовал в Telegram обратил внимание, что в списке переданных боеприпасов Минобороны указало только вес, однако отсутствует конкретика по номенклатуре. По информации журналиста, на складе в Воронеже хранились снаряды для различных типов и калибров реактивной (220 и 122 миллиметра) и ствольной (152, 122 и 100 миллиметров) артиллерии, осколочно-фугасные, кумулятивные и подкалиберные снаряды для танков, а также выстрелы для гранатометов и реактивных огнеметов и более 500 тонн противотанковых и противопехотных мин разных типов.

«Для кого хранились все эти боеприпасы в Воронеже, если они нужны были на передовой?» — задался вопросом Коц.

Одновременно с этим с Украине начал распространяться слух, что подразделения ЧВК «Вагнер» во время мятежа якобы добрались до одного из складов ядерного оружия в Воронеже-45. «Похоже на очередной вброс», — прокомментировал этот фейк официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дальнейшая судьба ЧВК «Вагнер»

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа и обвинил российских военных в ударе по тыловым частям вагнеровцев. Утром представители ЧВК заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн группировки в Воронежской и Липецкой областях. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».

29 июня президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Пригожиным и командирами ЧВК. По словам Пескова, беседа продолжалась на протяжении почти трех часов. Подробности он не привел, отметив лишь, что «президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня».

В хоте встречи командиры ЧВК «Вагнер» дали свои объяснения произошедшему.

Они (командиры ЧВК «Вагнер» — прим. «Ленты.ру») акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Представитель Кремля также отметил, что глава государства предложил бойцам варианты трудоустройства. В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что военный опыт бойцов ЧВК очень важен для защиты интересов России. «Большая часть сотрудников ЧВК — добросовестные граждане нашей страны, патриоты. Люди, которые имеют богатейший опыт военной службы, настоящие профессионалы военного дела — почему бы не воспользоваться этим в интересах безопасности нашего государства? Нам нужны настоящие профессионалы своего дела», — сказал депутат «Ленте.ру».