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14:04, 10 июля 2023Россия

Путин встретился с Пригожиным и командирами «Вагнера» в Кремле. О чем они говорили через пять дней после мятежа?

Песков заявил о встрече Путина с Пригожиным и бойцами ЧВК «Вагнер» в Кремле после мятежа
СюжетЮжный военный округ (ЮВО)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и командирами группы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 10 июля. Встреча состоялась 29 июня — через пять дней после мятежа ЧВК.

«Президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина», — сказал Песков, комментируя публикацию издания Liberation на эту тему.

По словам официального представителя Кремля, беседа продолжалась на протяжении почти трех часов. Подробности он не привел, отметив лишь, что «президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня».

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Командирам ЧВК предложили варианты трудоустройства

Песков уточнил, что президент выслушал объяснения командиров ЧВК «Вагнер», а также «предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения».

По словам пресс-секретаря президента, командиры частной военной компании изложили свою версию событий 24 июня.

Они (командиры ЧВК «Вагнер» — прим. «Ленты.ру») акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Мятеж ЧВК «Вагнер» начался вечером 23 июня и продолжался около суток

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил вечером 23 июня. Он обвинил Министерство обороны России в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону. Также сообщалось о присутствии в Воронежской и Липецкой областях колонн ЧВК, которые двигались в сторону Москвы.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн по российской территории. Вскоре эти данные подтвердил и сам основатель ЧВК. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина. ЧВК покинула Ростов-на-Дону и выдвинулась в сторону Белоруссии.

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    Игорь Дмитров
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