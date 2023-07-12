Минобороны показало кадры приема военной техники от ЧВК «Вагнер»

Минобороны опубликовало видео приема военной техники от ЧВК «Вагнер»

Минобороны России показало кадры приема военной техники от частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На записи видно, как российские военнослужащие осматривают и перевозят бронетехнику и артиллерию. Также запечатлены ящики с огнестрельным оружием и боеприпасами, в том числе с минами.

В Минобороны отчитались, что в Вооруженные силы России поступило более 2000 единиц вооружения и техники, включая реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы, а также самоходные артиллерийские установки, минометы и бронетранспортеры и стрелковое оружие. Кроме того, ведомство приняло более двух с половиной тысяч тонн боеприпасов, а также около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.